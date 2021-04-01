63% українців підтримують жорсткий карантин у разі погіршення ситуації з коронавірусом – опитування

63% українців підтримують упровадження в країні жорсткого карантину в разі погіршення ситуації з COVID-19, свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг». 34% – протилежної думки. Від початку березня спостерігається зростання підтримки жорсткого карантину, вказують соціологи.

Згідно з дослідженням, проведеним 26-28 березня, 58% часто стежать за новинами про коронавірус, 21% роблять це інколи, 12% – рідко. Лише 8% взагалі не цікавляться такими новинами. Зі зростанням рівня захворюваності інтерес до цієї інформації збільшився. Частіше за інших відслідковують такі новини люди старшого віку й жінки.

Крім того, 61% опитаних очікують, що поширення коронавірусу зменшиться внаслідок запровадження жорсткого карантину, 37% – мають протилежну думку. Найбільше підтримують жорсткий карантин і вірять, що він зменшить захворюваність респонденти старшого віку, жінки, а також ті, хто часто слідкують за новинами про коронавірус.

Абсолютна більшість (84%) опитаних вважають, що в Україні насамперед не вистачає порядку, навіть якщо це обмежить певні свободи. 11% відповіли, що країні не вистачає свободи, навіть якщо це зменшить порядок. Зазначається, що запит на порядок у динаміці зростає і нині перебуває на найвищому рівні, починаючи з 2017 року, йдеться в дослідженні.

Опитування проводили серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше ніж 2,0%.

Від 5 квітня Київ посилює карантинні заходи через збільшення хворих на COVID-19, зокрема, зачиняють дитсадки, школи, громадський транспорт працюватиме по спецперепустках.