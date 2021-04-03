У Києві анонсували штрафи для роботодавців за порушення карантину в офісах

У Києві в рамках посилення карантинних норм штрафуватимуть роботодавців за недотримання протиепідемічних правил у закритих приміщеннях, де працюють люди, заявив в ефірі телеканалу «Україна 24» начальник головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан.

«Сьогодні основне завдання – зменшити мобільність населення, не допустити в організованих колективах скупчення перебування в закритих приміщеннях. Тому що ми сьогодні фіксуємо щодня антирекорд захворюваності, смертності серед людей саме в організованих колективах, які уникають протиепідемічних заходів у закритих приміщеннях», – пояснив він.

За словами Рубана, влада Києва вестиме жорсткий моніторинг організованих колективів у закритих приміщеннях.

«Будуть уже наполягати із застосуванням відповідних нормативних актів щодо обмеження роботи деяких організованих колективів. Тому що ми на минулому тижні моніторили організовані колективи. На жаль, 85% колективів працювали в повному обсязі, в приміщеннях не дотримуються дистанції, режиму носіння масок. Тому ми будемо штрафувати таких роботодавців мінімум на 34 тисячі гривень. Що стосується невиконання протиепідемічних заходів – будемо направляти правоохоронні органи для вжиття негайних заходів», – додав він.

Від 5 квітня Київ посилює карантинні заходи через збільшення хворих на COVID-19, зокрема, зачиняють дитсадки, школи, громадський транспорт працюватиме по спецперепустках.