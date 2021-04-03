У Сумах посилили карантин: не можна ходити у парки і виходити з дому без маски

У Сумах від 3 квітня посилили карантинні заходи через погіршення ситуації з коронавірусним захворюванням у місті.

2 квітня міський голова Олександр Лисенко повідомив, що ситуація з захворюваністю сумчан на COVID-19 ускладнюється, зокрема, щоденний приріст хворих перевищує показники, що раніше фіксувались протягом тижня.

Згідно з ухваленим виконавчим комітетом рішенням:

заборонено відвідувати місця відпочинку (парки, спортивні майданчики, прибережні смуги тощо) з метою відпочинку, і скупчення людей у громадських місцях понад три особи;

не дозволяється вихід із приміщень (помешкань) і перебування на територіях загального користування без вдягнених засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок (у тому числі виготовлених самостійно), що закривають ніс і рот;

забороняється відвідування всіх закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами, крім здобувачів закладів дошкільної освіти (передбачається робота чергових груп для дітей, в яких батьки працюють) і позашкільної освіти спортивного профілю, вихованці яких є учасниками спортивних заходів, внесених до Єдиного календарного плану спортивно-масових заходів України.

Супермаркетам дозволяється працювати за умов забезпечення функціонування всіх касових апаратів у торговельних залах.

Начальник правового управління Олег Чайченко повідомив, що встановлені виконкомом додаткові обмеження діятимуть у період дії на території «червоної» зони (з 3 по 11 квітня). Якщо ситуація не покращиться, строк дії рішення можуть продовжити.

Державні установи, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, за рішенням, повинні здійснювати прийом громадян в онлайн-режимі.

Керівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності рекомендовано перейти, за можливості, на дистанційну форму роботи.