Одещину може очікувати локдаун – обласна влада

Одещину може очікувати локдаун за прикладом Києва – через кількість шпиталізацій на добу, рівень завантаженості лікарень та інші показники, заявила, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, директорка обласного департаменту охорони здоров’я Наталія Одарій-Захар’єва.

«Я думаю, що Одещину очікує локдаун, бо ми сьогодні перебуваємо на другому місці за кількістю захворілих – 1608 людей. Попереду тільки Львівщина», – пояснила Одарій-Захар’єва.

23 березня Одеська область потрапила до «червоної» зони карантинних обмежень, але цього не вистачає, щоб припинити зростання кількості пацієнтів, каже заступник директора Одеського обласного лабораторного центру МОЗ Сергій Дементьєв. Люди не дотримуються карантинних вимог, зазначив він.

На своєму засіданні лабораторний центр ухвалив низку рекомендацій із підсилення карантинних обмежень. У тому числі йдеться про посилення контролю за роботою транспорту – або обмежити його рух, або допустити додаткові маршрути, або принаймні розбити роботу одеських підприємств у часі, щоб на зупинках не утворювались черги.

«Запропонували також максимально перейти на віддалену роботу і закрити школи для учнів 1-4 класів у зв’язку зі зростанням кількості захворювань в цій віковій групі», – наголосив Дементьєв.

Рекомендації направили на затвердження до міської й обласної комісії з надзвичайних ситуацій, проте навіть у випадку ухвалення рекомендацій для регіону, з їхньою імплементацію можуть бути проблеми. Жодна з них не входить до переліку, затвердженого постановою Кабміну, отже запроваджувати їх буде складно, визнають у центрі.

За минулу добу на території Одеської області, за даними Одеського лабораторного центру МОЗ України, лабораторно підтверджено методом ПЛР 1608 осіб із COVID-19, із них 37 дітей і 44 медпрацівники. Майже половина з них – в Одесі.