Коронавірус: у Запоріжжі з 3 квітня посилюють карантин

У Запоріжжі з 3 квітня посилюють карантинні заходи через погіршення ситуації з коронавірусним захворюванням COVID-19, повідомив у фейсбуці міський голова Володимир Буряк.

За його словами, за минулу добу в місті виявили 455 нових випадків COVID-19, 11 людей померли, заповнення лікарняних ліжок для дорослого населення складає 82%, значно збільшилася кількість тяжких випадків.

«Якщо не введемо локдаун ми зараз – через деякий час його введуть на рівні держави. Але сьогоднішні заходи дозволять прийняти лікарням всіх, чиї життя під загрозою, для того, щоб вони змогли швидше повернутися до нормального життя», – заявив Буряк.

Обмеження передбачають:

кафе і ресторанам дозволено обслуговувати клієнтів з понеділка по п’ятницю з 6:00 до 20:00 з дотриманням усіх карантинних норм; в суботу і неділю можна працювати тільки «на винос»;

забороняється проведення масових культурних, релігійних, освітніх, спортивних, соціальних та інших заходів;

спортивні зали та фітнес-центри закриваються для відвідувачів;

працюватимуть лише продовольчі ринки;

забороняється приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які працюють у сфері торговельно-побутового обслуговування, крім суб’єктів господарювання, які торгують товарами на торговельних площах, не менше ніж 60% яких призначено для торгівлі продуктами харчування, медикаментами, пальним, засобами гігієни, побутовою хімією тощо;

продовжать працювати оператори поштового зв’язку, медичні та ветеринарні заклади, АЗС, перукарні та салони краси (за попереднім записом).

Більш детальну інформацію про перелік обмежень обіцяють оприлюднити у протоколі міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

За останню добу в Україні вперше виявили майже 20 тисяч нових випадків COVID-19.