Коронавірус: за добу в Україні вперше виявили майже 20 тисяч нових випадків COVID-19

Протягом доби 31 березня в Україні виявили 19 893 нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, зокрема 834 дитини та 484 медпрацівники. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За минулу добу госпіталізували 5 040 хворих, одужали – 10 287. Третій день поспіль показники смертності рекордні – померли 433 пацієнти.

За даними міністерства, за добу тестували понад 128,7 тисячі людей.

Найбільша кількість підтверджених випадків за добу виявили у Львівській (1 668), Одеській (1 608), Харківській (1 494), Хмельницькій (1 351) иа Дніпропетровській (1 178) областях.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 1,7 мільйона людей, з них 33 679 людей померли.

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