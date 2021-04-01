Харків не буде закривати дитячі садки та молодшу школу, навіть якщо місто потрапить до «червоної зони», повідомила директор Департаменту освіти Харківської міської ради Ольга Деменко.

«Батьки у цьому питанні нас підтримують. Ми ж розуміємо, що їм потрібно працювати, і часто малечу просто немає на кого залишити. Крім того, дистанційне навчання – це не навчання для малюків, бо перебувати стільки часу за монітором комп’ютера шкідливо для їхнього здоров’я», - зазначила Ольга Деменко.

Вона підкреслила, що зараз у дитячих садках проводяться всі необхідні протиепідеміологічні заходи. Із 43 тисячі дошкільнят у Харкові на коронавірус хворіють лише вісім дітей. Всі вони переносять хворобу в безсимптомній або легкій формі, наголосили в мерії.

Деменко повідомила, що з 5 квітня учні молодшої школи повернуться до звичайних занять у класах, а учні 5-11 класів навчатимуться дистанційно.

«Учні 1-4 класів навчатимуться стаціонарно із жорстким дотриманням протиепідеміологічних заходів. Що стосується середньої та старшої школи, то, зважаючи на епідеміологічну ситуацію, змушені переводити їх на дистанційне навчання. Однак, окрім занять онлайн, вчителі зможуть проводити індивідуальні консультації. Наприклад, 11-класників можна буде запрошувати на консультації групами з метою якісної підготовки до ЗНО», - повідомила Ольга Деменко.

За даними МОЗ, станом на 1 квітня Харківська область перебуває в «помаранчевій зоні». Напередодні завантаженість ліжок із киснем в області становила 46,4%.