Смертність зростає. Локдаун в Україні неминучий?

Україна переживає третю хвилю пандемії коронавірусу. Щодня кількість хворих і смертей від COVID-19 збільшується, вакцинація населення відбувається повільно. Чимало регіонів країни перебувають у «червоній зоні». Київ із 5 квітня ще більше посилює карантинні обмеження – транспорт працюватиме за спецперепустками. Як далі розвиватиметься ситуація з пандемією і чи запровадять загальноукраїнський локдаун, про це говоримо у Свобода Live.

Учасники програми:

Світлана Гук, керівник центру респіраторної медицини та алергології лікарні «Феофанія»;

Віталій Кличко, голова Київської міської державної адміністрації, міський голова;

Андрій Садовий, міський голова Львова;

Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська;

Ірина Демчишина, завідувачка референс-лабораторії вірусологічних досліджень Центру громадського здоров’я;

Борис Бриль, лікар (Ізраїль);

Інна Совсун, народна депутатка України («Голос»);

Олена Мошенець, народна депутатка України («Слуга народу»).