Смертність зростає. Локдаун в Україні неминучий?

Україна переживає третю хвилю пандемії коронавірусу. Щодня кількість хворих і смертей від COVID-19 збільшується, вакцинація населення відбувається повільно. Чимало регіонів країни перебувають у «червоній зоні». Київ із 5 квітня ще більше посилює карантинні обмеження – транспорт працюватиме за спецперепустками. Як далі розвиватиметься ситуація з пандемією і чи запровадять загальноукраїнський локдаун, про це говоримо у Свобода Live.
Учасники програми:
Світлана Гук, керівник центру респіраторної медицини та алергології лікарні «Феофанія»;
Віталій Кличко, голова Київської міської державної адміністрації, міський голова;
Андрій Садовий, міський голова Львова;
Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська;
Ірина Демчишина, завідувачка референс-лабораторії вірусологічних досліджень Центру громадського здоров’я;
Борис Бриль, лікар (Ізраїль);
Інна Совсун, народна депутатка України («Голос»);
Олена Мошенець, народна депутатка України («Слуга народу»).
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