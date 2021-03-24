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24 березня 2021, Київ 15:52
Новини | Коронавірус

Німеччина: Меркель назвала Великодній локдаун «своєю помилкою» і вибачилася

За словами політикині, ідея локдауну була викликана «найкращими намірами», але все ж була хибною

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель вибачилася за ідею запровадити жорсткий п’ятиденний карантин на Великдень. Про це вона заявила 24 березня.

За словами політикині, ідея локдауну була викликана «найкращими намірами».

«Ми маємо терміново діяти, щоб уповільнити та відвернути третю хвилю пандемії», – пояснила Меркель.

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Водночас вона визнала, що рішення запровадити карантин «посилює подальшу непевність», а в такий короткий термін його було неможливо якісно втілити.

«Я щиро про це жалкую і перепрошую перед всіма громадянами... ця помилка є тільки моєю помилкою», – заявила канцлерка.

Напередодні стало відомо про намір влади Німеччини продовжити часткові карантинні заходи принаймні до 18 квітня, а на Великодні свята на п’ять днів практично повністю закрити країну.

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