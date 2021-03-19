Україна прагне вступити до ЄС та НАТО – Шмигаль у Німеччині

Україна прагне вступити до ЄС та НАТО і сподівається на підтримку Німеччини, заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі з головою МЗС ФРН Гайко Маасом у Берліні.

«Членство України в ЄС у середньостроковій перспективі – це виграшна ситуація не лише для українського народу, але також і для Німеччини та всього ЄС. Наразі для нас однією з головних цілей є поступова інтеграція до внутрішнього ринку ЄС. Зокрема, це стосується інтеграції України у цифровий та енергетичний ринки Європейського союзу», – цитує Шмигаля сайт уряду.

Повідомляється, що прем’єр подякував німецькій стороні за підтримку в питанні надання Україні у червні 2020 року статусу партнера НАТО з розширеними можливостями.

«Сьогодні ми активізували процес реформ, аби у якості наступного кроку отримати запрошення та приєднатися до Плану дій щодо членства в НАТО. Ми будемо вдячні нашим німецьким партнерам за підтримку та сприяння Україні на цьому шляху», – додав Шмигаль.

Прем’єр-міністр України на чолі української делегації перебуває з офіційним візитом у Німеччині, де він відкрив IV українсько-німецькийбізнес-форум у Берліні, та запросив німецький бізнес інвестувати в Україну.