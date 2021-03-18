Зеленський і Науседа підписали декларацію щодо європейської перспективи України

Президент України Володимир Зеленський і його литовський колега Гітанас Науседа, який перебуває в Україні з офіційним візитом, підписали Спільну декларацію щодо європейської перспективи України, повідомляє пресслужба Зеленського.

За повідомленням, Спільна декларація фіксує підтримку європейської перспективи України з боку Литви.

«Документ визначає, що, відповідно до статті 49 Договору про Європейський союз, Україна, як і будь-яка європейська держава, яка поважає цінності, закріплені у статті 2 цього Договору, і зобов’язується їм слідувати, може подати заявку на членство у Євросоюзі у разі дотримання всіх умов і зобов’язань», – йдеться в повідомленні.

При цьому Литва підтримає Україну, коли вона вирішить подати заявку на членство в ЄС, додали в Офісі президента.

Крім того, після зустрічі двох президентів у Києві 18 березня підписали низку двосторонніх документів. Вони, зокрема, стосуються продовження розвитку стратегічних відносин України і Литви у сфері міжнародної та регіональної політики, безпеки, молодіжної політики, культури, енергетики, а також у сфері розвитку пасажирських і вантажних залізничних перевезень.

Гітанас Науседа 18-19 березня перебуває з офіційним візитом в Україні. На завтра запланований його виступ у Верховній Раді.