До України з офіційним візитом прибуває президент Литви

18-19 березня в Україні з офіційним візитом перебуватиме президент Литви Гітанас Науседа. Як повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського, офіційна церемонія зустрічі голів держав запланована на 11:00 18 березня.

Президенти зустрінуться у форматі віч-на-віч і проведуть чергове засідання Ради президентів України і Литви, повідомили в Офісі президента. За результатами засідання ради буде підписана низка двосторонніх документів.

Володимир Зеленський і Гітанас Науседа візьмуть участь у роботі Всеукраїнського форуму «Україна 30. Малий і середній бізнес та держава», а також привітають учасників українсько-литовського економічного форуму «Економіка і пандемія: криза та нові можливості», додали в ОП.

Раніше спікер Дмитро Разумков повідомив, що Науседа виступить у Верховній Раді.

Литва послідовно підтримує територіальну цілісність України та санкції проти Росії. Станом на 2019 рік держава залишалася найбільшим торговельним партнером України серед країн Балтійського регіону. Станом на 1 січня 2020 року обсяг торгівлі товарами становив 1,556 мільярда доларів.