Литовський міністр про запровадження санкцій: Литва готова допомогти Україні в підготовці доказів

Литва готова допомогти Києву в підготовці доказів щодо незаконних дій конкретних осіб по відношенню до України з метою внесення їх у санкційний список ЄС, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

«Думаю, ще все попереду. Ми обговорювали це з міністром (Дмитром Кулебою – ред.). Я розповів, що в Литві ми зараз часто маємо справу з санкціями – зокрема, зараз ми працюємо над новим пакетом по Білорусі. Тож ми можемо надати якусь допомогу – наприклад, у підготовці пакету доказів по конкретних людях, аби далі передати його на розгляд Євросоюзу. Не можу обіцяти, що всі зрештою опиняться в списку ЄС, але чому б не запропонувати тих чи інших осіб», – сказав Ландсбергіс.

Він наголосив, що «перше, на що ми дивимося, – це пакети доказів».

«Європа повинна бути готовою захистити у суді своє рішення застосувати санкції проти тієї чи іншої особи», – додав литовський міністр.

Раніше у ЄС заявили, що новий санкційний механізм, який ЄС планує застосувати за порушення прав людини, може бути застосований проти Росії через «справу Навального». У цьому зв’язку міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вказав, що Росія так само порушує права і чинить репресії в окупованому Криму, а тому Україна знову звернеться до ЄС з проханням застосувати санкції проти Росії.