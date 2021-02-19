Україна звернеться до ЄС з проханням застосувати санкції проти Росії через репресії в Криму – МЗС

Україна знову звернеться до Європейського союзу з проханням застосувати санкції проти Росії через репресії в окупованому Криму, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу.

«Остання хвиля репресій проти кримських татар буде і темою обговорення на Генеральній асамблеї ООН, і вчора ми вже розпочали підготовку для комунікації з Європейським союзом з цього питання. Ще минулого року я закликав ЄС застосувати санкційний механізм у відповідь на порушення прав людини в Автономній Республіці Крим», – сказав Кулеба.

Він заявив, що Україна буде послідовно наполягати, що нові санкції мають бути запровадженні саме за порушення прав людини.

«Тому вже незабаром, можливо, навіть сьогодні я підпишу ці документи. Ми знову звернемося до Європейського союзу з таким проханням», – наголосив міністр.

Рано вранці 17 лютого в декількох районах півострова російські силовики прийшли з обшуками в будинки мусульман, більшість з яких – кримські татари.

За даними МЗС, затримали шістьох людей: активістів і громадянських журналістів, їм інкримінують «організацію діяльності терористичної організації і участь у діяльності такої організації».

Федеральна служба безпеки Росії заявила, що затримала послідовників організації «Ат-Такфір валь-Хіджра», яку Росія з вересня 2010 року вважає терористичною. Слідчі дії нібито почалися 1 лютого і відбувалися в Ростові, Краснодарському краї, Карачаєво-Черкесії та анексованому Росією Криму.

Українська прокуратура АРК і Севастополя повідомила про відкриття кримінальних проваджень через масові обшуків вранці в Криму.