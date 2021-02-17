Суд в окупованому Криму заарештував трьох затриманих під час ранкових обшуків активістів

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя заарештував на місяць і 28 днів активістів Ернеста Ібрагімова, Тимура Ялкабова і Олега Федорова за підозрою в «участі в організації Хізб ут-Тахрір».

Таким чином, затримані під час ранкових обшуків кримчани будуть перебувати під арештом в СІЗО до 15 квітня, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

За словами адвоката Еміля Курбедінова, під час засідання Ернест Ібрагімов та Олег Федоров наполягали на застосуванні до себе норм четвертої Женевської конвенції, як до громадян України.

«Ернест Ібрагімов від початку, з самого моменту арешту клопотав про надання перекладача, однак ні під час затримання, ні в суді перекладача не надали. Суд виніс рішення – помістити Ібрагімова і Федорова під арешт в СІЗО до 15 квітня 2021 року», – розповів Курбедінов.

Зазначається також, що родичів не пустили до зали суду. Суд мотивував це протиепідемічними заходами.

Рано вранці 17 лютого в декількох районах півострова російські силовики прийшли з обшуками в будинки мусульман, більшість з яких – кримські татари.

За даними МЗС, затримали шістьох людей: активістів і громадянських журналістів, їм інкримінують «організацію діяльності терористичної організації і участь у діяльності такої організації» – ред.).

Російські силовики обшуки і затримання публічно ніяк не коментують.

Українська прокуратура АРК і Севастополя повідомила про відкриття кримінальних проваджень через масові обшуків вранці в Криму.