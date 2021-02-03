Суд в окупованому Криму залишив під арештом двох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір»

Підконтрольний Росії Верховний суд окупованого Криму 2 лютого відхилив апеляції захисту на арешт фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» Вадима Бектемірова та Еміля Зиядінова. Про це «Кримській солідарності» повідомили адвокати Марлен Халіков і Іслям Веліляєв.

Засідання суду проходили через відеоконференцзв’язок.

«Верховний суд Криму залишив постанову Київського районного суду від 26 листопада 2020 роки без зміни, в принципі, очікувано, як і завжди», – розповів адвокат.

За його словами, напередодні засідання суду Халіков бачився з Бектеміровим у СІЗО.

«При зустрічі з Вадимом я поцікавився його станом здоров’я. В принципі, він тримається нормально. Єдине, що останнім часом через погане харчування він говорить, що у нього болять зуби, а також проблеми зі шлунком», – розповів адвокат.

За словами Залікова, його підзахисний неодноразово звертався до адміністрації СІЗО та ніякої медичної допомоги не отримав. «В цілому почуває він себе нормально», – додав Халіков.

Також суд в Криму відхилив апеляцію захисту на продовження арешту Еміля Зиядінова.

«Верховний суд залишив у силі постанову Київського районного суду від 25 листопада 2020 року про продовження запобіжного заходу моєму підзахисному до 1 березня. Думаю, що до 15 лютого буде призначено Південним окружним військовим судом попереднє слухання, воно буде проводитися також в режимі відеоконференцзв’язку, можливо», – розповів адвокат Іслям Веліляєв.

26 листопада 2020 року підконтрольний Москві Київський районний суд Сімферополя продовжив до 2 березня 2021 року запобіжний захід у вигляді утримання під вартою в СІЗО Вадиму Бектермірову. До цього, 25 листопада 2020 року, цей же суд на три місяці продовжив арешт кримчанину Емілю Зиядінова.

Вадим Бектеміров – магістр за спеціалізацією «Ісламські віровчення» факультету арабської літератури і гуманітарних наук, закінчив університет «Аль-Джінан» (Тріполі, Ліван). До арешту проводив дуа на підтримку сімей політв'язнів, організовував передачі арештованим кримським татарам-мусульманам, відвідував судові засідання. Російські силовики затримали Бектемірова 7 липня після чергових масових обшуків у Криму. Його звинувачують в організації діяльності «Хізб ут-Тахрір», яка заборонена в Росії та анексованому Криму.

Дії російських силовиків засудили в Представництві президента України в АРК, а Головне управління Національної поліції в АРК і Севастополі почало кримінальне провадження за фактом обшуків за ч. 2 ст. 162 КК України (порушення недоторканності житла) і за ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі).

Кримські «справи Хізб ут-Тахрір» Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії та в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку об’єднань, названих «терористичними». Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати зазначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.