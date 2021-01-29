У Криму відмовились розсекречувати свідка звинувачення у «справі Руслана Бекірова» – адвокат

У Севастополі підконтрольний Кремлю суд відмовився розсекречувати прихованого свідка звинувачення, який покинув територію Росії, у «справі Руслана Бекірова», повідомив громадському об’єднанню «Кримська солідарність» адвокат Еміль Курбедінов.

«Він (свідок – ред.) не перебуває під державною охороною і, тим більше він покинув територію Росії. Але суд усе одно не задовольнив моє клопотання про розсекречування», – розповів Еміль Курбедінов.

Адвокат також заявив клопотання про допит іншого свідка, який проходить у справі під ім’ям Аднан. Цю заяву суд задовольнив.

«Виходить, що саме ця людина також є безпосереднім, так скажемо, очевидцем цих подій. На аудіозаписі, де нібито присутній Руслан, присутній Сейтосманов Енвер і людина на ім’я Аднан, він так себе називає. Тому захист клопоче про його виклик до суду і допит. Буде направлена повістка за місцем проживання цієї людини, дані якої захист надав», – підсумував захисник.

Раніше адвокат Еміль Курбедінов на засіданні підконтрольного Росії Нахімовського суду в Севастополі попросив розкрити особистість секретного свідка у справі кримчанина Руслана Бекірова, обвинуваченого в неправдивих свідченнях.

Напередодні повідомлялося, що секретний свідок звинувачення у справі кримчанина Руслана Бекірова перебуває за кордоном.

На попереднє засідання у справі Руслана Бекірова також не з’явилися свідки звинувачення.

Повідомляється, що ФСБ Криму звинувачує Руслана Бекірова в неправдивих свідченнях (частина 1 статті 307 КК Росії) щодо засудженого у «справі Хізб ут-Тахрір» до 17 років ув’язнення Енвера Сейтосманова.

Слідство ФСБ стверджує, що в березні 2019 року під час допиту Бекіров «за відсутності будь-якого морального і фізичного тиску з боку слідчого» дав свідчення про те, що в січні 2015 року чув, як «Сейтосманов повідомляв, що є хізбом».

Свідчення Бекірова слідство долучило до матеріалів кримінальної справи Енвера Сейтосманова як доказ його причетності до організації Хізб ут-Тахрір. Однак, через пів року, в серпні 2019 року під час розгляду справи Сейтосманова по суті, Руслан Бекіров під час виступу в залі Південного окружного суду як свідок звинувачення, заявив колегії суддів, що свідчив проти Сейтосманова під тиском із боку співробітників ФСБ.

Більш того, Бекіров разом з адвокатом Емілем Курбедіновим подали в Військово-слідчий комітет у Криму заяву з проханням провести перевірку щодо працівників ФСБ, які його допитували.

11 червня ФСБ Росії затримала Руслана Бекірова. Щодо нього було порушено кримінальну справу за частиною першою статті 307 КК Росії (давання свідомо неправдивих свідчень). Пізніше його відпустили під підписку про невиїзд.

США засудили затримання та порушення кримінальної справи в Криму щодо Руслана Бекірова.