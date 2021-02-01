Трьох фігурантів алуштинської «справи Хізб ут-Тахрір» перевезли в інше СІЗО – адвокат

Трьох фігурантів алуштинської «справи Хізб ут-Тахрір» Ленура Халілова, Ельдара Кантімірова і Руслана Нагаєва перевезли із СІЗО-1 в СІЗО-5 російського Ростова-на-Дону, в зв’язку з чим призначене на понеділок, 1 лютого, судове засідання в Південному окружному військовому суді не відбулося. Про це повідомляє громадська ініціатива «Кримська солідарність» з посиланням на адвоката Еміля Курбедінова.

«Сьогодні судове засідання не відбулося. Як пояснив головуючий суду, була подана заявка в слідчий ізолятор. Але в якийсь момент дізналися, що наших підзахисних перевели в інше СІЗО. Зокрема, Халілова, Нагаєва і Кантімірова перевели в СІЗО-5, а (Руслан – ред.) Месут залишився у СІЗО-1. У зв’язку з цим суд не встиг зробити нову заявку, тому перенесено було судове засідання на 9, 10 і 11 лютого», – розповів захисник.

Очікується, що на наступних судових засіданнях сторона звинувачення продовжить представляти свої докази, зокрема будуть прослуховувати аудіофайли зустрічей, які були записані таємно ФСБ Росії, додав адвокат.

Офіційної інформації від російської пенітенціарної служби щодо переміщення фігурантів цієї справи немає.