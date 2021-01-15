Посольство США відреагувало на блокування Росією проїзду 120 кримських татар Керченським мостом

Посольство США в Україні виступило із критикою щодо Росії через утримування російською поліцією 120 кримських татар у ніч з 11 на 12 січня на Керченському мосту.

«Дуже стурбовані тим, що російська «влада» переслідує та затримала 120 кримських татар просто за те, що вони занепокоєні незаконним затриманням своїх співгромадян. Ми підтримуємо розслідування поліцією України цього чергового незаконного позбавлення свобод», – йдеться в повідомленні посольства у фейсбуці.

Днями десятки кримськотатарських активістів вирушили з Криму до Ростова-на-Дону на засідання суду щодо оголошення вироку фігурантам білогірської «справи Хізб ут-Тахрір». Але ввечері 11 січня на Керченському мосту співробітники російської поліції під приводом перевірки документів утримували кримських татар усю ніч. Вранці всі вони змушені були повернутися назад до Криму.​

12 січня прокуратура АРК і Севастополя повідомила, що почала провадження за цим фактом. За даними відомства, досудове розслідування здійснюватиме кримське управління Нацполіції України. Тут також зазначили, що санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі терміном до 5 років.