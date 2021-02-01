Заарештований кримчанин Гафаров перебуває в критичному стані в СІЗО Ростова-на-Дону – адвокат

Стан здоров’я фігуранта другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Джеміля Гафарова, який перебуває у СІЗО-1 Ростова-на-Дону, критичне. Він страждає на хронічне захворювання нирок. Про це повідомляє «Кримська солідарність» з посиланням на адвоката Ріфата Яхіна.

«На сьогоднішній день його стан здоров’я, як з самого початку, коли він був затриманий і заарештований, перебуває у критичному стані», – поінформував адвокат.

За словами юриста, Гафарова обстежили у листопаді 2020 року за рахунок сім’ї. Як з’ясували медики, у нього «критичні показники здоров’я», з огляду на хронічне захворювання нирок

«Лікар вказав, що у нього переддіалізних стан», – зазначив Яхін.

Підтвердження даної інформації з інших джерел немає, зазначає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

27 березня 2019 року російські силовики провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об'єднання «Кримська солідарність». Загалом було затримано 24 активісти за звинуваченням в участі у забороненій в Росії та анексованому Криму організації «Хізб ут-Тахрір». Едем Яячиков – зник, його місцеперебування невідоме з 27 березня. Пізніше був затриманий ще один підозрюваний Раїм Айвазов.

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя і Жовтневий районний суд російського Ростова-на-Дону 11 березня продовжили арешт тринадцятьом фігурантам другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір». Таким чином, Ремзі Бекіров, Фарход Базаров, Раїм Айвазов, Сервет Газієв, Ерфан Османов, Владлен Абдулкадиров, Рустем Сейтхалілов, Джеміль Гафаров, Тофік Абдулгазієв, Руслан Сулейманов, Осман Арифмеметов, Меджит Абдурахманов і Рустем Шейхалієв залишаються під арештом в СІЗО.