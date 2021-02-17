Шістьох активістів і громадянських журналістів затримали під час обшуків у Криму – МЗС

Внаслідок масових обшуків у кримських татар окупаційна влада в Криму затримала шістьох активістів і громадянських журналістів, повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар.

«Сьогодні окупант влаштував масові обшуки й арешти кримських татар в Криму. Серед шістьох затриманих, яким інкримінують «тероризм», є активісти і громадянські журналісти. Закликаємо міжнародну спільноту консолідувати зусилля для припинення порушення прав людини в Криму», – написала Джеппар у твіттері.

Вночі 17 лютого голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що в окупованому Росією Криму вночі почалися обшуки в будинках кримських татар. Родичам повідомили, що затриманим інкримінають організацію діяльності терористичної організації.

Федеральна служба безпеки Росії заявила 17 лютого, що затримала 19 послідовників організації «Ат-Такфір валь-Хіджра», яку Росія з вересня 2010 року вважає терористичною.

Силовики стверджують, що слідчі дії почалися 1 лютого і відбувалися в Ростові, Краснодарському краї, Карачаєво-Черкесії та анексованому Росією Криму.

Українська поліція відкрила провадження через обшуки за статтями «порушення недоторканності житла» та «незаконне позбавлення волі».