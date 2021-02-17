Українська поліція відкрила провадження через обшуки ФСБ в Криму

Українська поліція відкрила провадження через обшуки Федеральної служби безпеки Росії в окупованому Росією Криму.

«Розпочато кримінальне провадження за фактом проведення «силовиками» держави-окупанта ряду одночасних незаконних обшуків у семи районах окупованого Криму та подальшого затримання представників кримськотатарського народу», – заявили в поліції.

Кримінальне провадження відкрите за статтями «порушення недоторканності житла» та «незаконне позбавлення волі».

Вночі 17 лютого голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що в окупованому Росією Криму вночі почалися обшуки в будинках кримських татар. Родичам повідомили, що затриманим інкримінають організацію діяльності терористичної організації.

Федеральна служба безпеки Росії заявила 17 лютого, що затримала 19 послідовників організації «Ат-Такфір валь-Хіджра», яку Росія з вересня 2010 року вважає терористичною.

Силовики стверджують, що слідчі дії почалися 1 лютого і відбувалися в Ростові, Краснодарському краї, Карачаєво-Черкесії та анексованому Росією Криму.