У Зеленського відреагували на обшуки в окупованому Криму

Представництво президента України в Автономній Республіці Крим відреагувало на масові обшуки, здійснені російськими силовиками 17 лютого в будинках кримських татар на території тимчасово окупованого півострова.

«Представництво президента України в АР Крим фіксує кожний випадок незаконного політичного переслідування, який здійснюють окупаційні адміністрації та передає інформацію до правоохоронних органів, а також використовує її в роботі на національному та міжнародному рівнях», – ідеться в повідомленні.

Федеральна служба безпеки Росії заявила 17 лютого, що затримала послідовників організації «Ат-Такфір валь-Хіджра», яку Росія з вересня 2010 року вважає терористичною.

У відомстві затриманих називають «радикалами», у яких під час обшуків вилучили «більш як 40 примірників екстремістських матеріалів, виявлена схованка з кулеметом, автоматом, патронами і саморобними вибуховими пристроями (в тому числі пояс смертника)».

«Затримано 19 радикалів, які, крім пропаганди ідеології та вербування нових прихильників, планували вчинення диверсійно-терористичних актів на території Північного Кавказу», – стверджують в ФСБ.

Слідчі дії почалися 1 лютого і відбувалися в Ростові, Краснодарському краї, Карачаєво-Черкесії та анексованому Росією Криму.

Вночі 17 лютого голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що в окупованому Росією Криму вночі почалися обшуки в будинках кримських татар. Родичам повідомили, що затриманим інкримінають організацію діяльності терористичної організації.