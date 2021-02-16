МЗС України запросило Канаду до участі в «Кримській платформі»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час телефонної бесіди з канадським колегою Марком Гарно запросив представників Канади долучитися до установчого саміту «Кримської платформи» влітку цього року.

«Дмитро Кулеба поінформував співрозмовника про пріоритети діяльності Кримської платформи як майданчика для консолідації міжнародних зусиль з деокупації Криму та запросив канадську сторону взяти участь в її інавгураційному саміті цьогоріч», – мовиться у повідомленні МЗС України.

Марк Гарно у відповідь запевнив, що Канада продовжує підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України.

За заявою заступника голови Офісу президента Ігоря Жовкви, саміт української «Кримської платформи» має відбутися 23 серпня 2021 року.

Раніше перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джеппар заявляла, що за підсумками саміту «Кримської платформи» з деокупації півострова буде ухвалена відповідна декларація.

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У МЗС Росії заявляли, що російська сторона готова взяти участь в ініційованій Україною «Кримській платформі», якщо на цьому майданчику обговорюватимуть проблеми півострова – від водопостачання до транспортного сполучення. Підконтрольний Росії глава окупованого Криму Сергій Аксьонов заявляв, що створення нового міжнародного майданчика не допоможе «повернути Крим».