Верховна Рада закликала світ засудити окупацію Криму

Верховна Рада ухвалила звернення до низки міжнародних інституцій щодо засудження окупації Росією Автономної Республіки Крим, порушення прав і свобод людини на окупованих територіях та звільнення політичних в’язнів - громадян України.
«За» проєкт постанови проголосували 314 депутатів.
Згідно з текстом проєкту постанови, Верховна Рада України звертається до Організації Об’єднаних Націй, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, Парламентської асамблеї ОЧЕС, урядів і парламентів держав світу із закликом:
- засудити дії Російської Федерації, спрямовані проти територіальної цілісності та суверенітету України, як такі, що суперечать загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права;
- посилити політико-дипломатичний і санкційний тиск на державу-окупанта до повного припинення нею збройної агресії та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаного державного кордону;
- продовжувати політику невизнання спроби анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополь;
- консолідувати міжнародну взаємодію з метою відновлення територіальної цілісності України, у тому числі у рамках української політико-дипломатичної ініціативи «Кримська платформа»;
- продовжувати здійснювати тиск на Російську Федерацію як державу, що грубо порушує Статут Організації Об’єднаних Націй».
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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