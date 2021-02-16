Кримська вчителька пішла проти системи. Наталю Йолгіну звільнили після того, як вона поскаржилася у соцмережі підконтрольного Кремлю губернатору Севастополя Михайлу Развожаеву на свою зарплату в 12 тисяч рублів – це, приблизно, 4,5 тисячі гривень. Після звільнення молодого педагога навіть допитали у центрі-Е – російському управлінні з протидії екстремізму. Але Йолгіна не злякалася, почала розповідати свою історію у соцмережах і вийшла на одиночні пікети. Каже – її обурило розслідування Навального про палац у Геленджику і тепер вона вимагає підвищення зарплати для всіх вчителів. Що на звинувачення педагога відповіло керівництво школи? Хто має рацію у цій історії? Крим.Реалії зібрали думки всіх сторін конфлікту.
Кримська вчителька пішла проти системи (відео)
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