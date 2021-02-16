Імітація «народної дипломатії»: як Росія організовує візити «європейських делегацій» до окупованого Криму

Окупаційна російська влада Криму повідомляє, що змінила якісний склад своїх «народних дипломатів» у країнах Європи, чим підвищила ефективність проведеної ними роботи. Про це повідомив голова комітету в підконтрольному Росії парламенті Криму з народної дипломатії та міжнаціональних відносин Юрій Гемпель у програмі «Істина» телеканалу «Миллет». Тему дослідили Крим.Реалії.

Чиновник розповів, що його комітетом проводиться успішна робота з розвитку «народної дипломатії» із країнами Європи.

«Основними цілями та завданнями народної дипломатії є створення позитивного іміджу Республіки Крим і загалом Російської Федерації на світовій арені у звичайних громадян, які живуть за кордоном.

Я вважаю і це де-факто, нам вдалося прорвати ту інформаційну блокаду, що існувала з 2014 року. За ці роки нам вдалося створити корпус народних дипломатів, які сьогодні активно працюють, співпрацюють з нами. І якісно корпус народних дипломатів змінився порівняно з 2014 роком. У 2014 році це були просто громадяни, які живуть за кордоном, зокрема в Європі, а в основному ми робили ставку на роботу з громадянами, які живуть у країнах, які беруть участь у санкційній політиці щодо Російської Федерації. Сьогодні якісний склад змінився, сьогодні в народних дипломатах у нас громадські активісти різного рівня, політики, журналісти ‒ це люди, які мають свою аудиторію у країнах проживання», ‒ повідомив Гемпель.

Як яскраві приклади досягнень народної дипломатії він назвав видання книги «Наш Крим», яку написав керівник громадської організації «Народні дипломати Норвегії» Хендрік Вебер. Гемпель розповів, що цього року планується візит декількох делегацій з Європи до Криму, а також планується приїзд хокейної команди з Німеччини для проведення матчу в Криму.

За словами кримського активіста Едема Дудакова, він не спостерігає успіхів проведеної російською владою Криму «народної дипломатії».

«Я знав Гемпеля, коли він нібито ще дотримувався європейських поглядів і мав славу демократа, отримуючи гранти з Німеччини та українського бюджету як голова німецької громади. Щоправда, до 1992 року він був завзятим комуністом. Після падіння тоталітарної держави він захлинаючись говорив про Європу, про Німеччину, куди його часто запрошували. Відтоді, звичайно, багато води витекло, і Гемпель опинився в колишній якості, став єдиноросом до мозку кісток і проросійським діячем. Так буває, коли відсутні принципи і залишається лише бажання прилаштуватися ‒ чи до грантів, чи до посади. Так що грати на догоду, скажімо так, тим, хто замовляє музику, у пана Гемпеля виходить, як виявилося, з давніх часів. Про його бурхливі контакти з Європою не чув. До 2014 року він їздив до Німеччини мінімум раз на квартал. А за останні шість років ніби раз виїхав на саміт ОБСЄ. Кому ж він бреше? З Нікарагуа, можливо, щось відбувається. Самих нікарагуанців тут не видно, але нещодавно в Криму з помпою їхнє консульство відкрилося.

Сценарій для такого роду «відвідувань» іноземних делегацій ще радянський, нафталіновий, але відпрацьований роками

Не виключено, що Гемпель відшукає декілька одіозних фігур з європейських ультралівих чи правих. Були нещодавно такі персони з Німеччини. Возили їх за казенний кошт, виставляючи як заморські делікатеси. Та й сама поїздка цих діячів, напевно, оплачена російською стороною. Сценарій для такого роду «відвідувань» іноземних делегацій ще радянський, нафталіновий, але відпрацьований роками. В іншому Крим перетворений на «острів», причому, «сірий острів». У тіні працюють другосортні компанії, які бояться бути виявленими і потрапити під санкції, катастрофічне зневоднення, кримінал при владі, корупція», ‒ розповів Крим.Реалії активіст.

На думку кримського громадського активіста Дмитра Демчука, результати «народної дипломатії» російської влади Криму незрівнянно малі порівняно з витратами на неї.

Росія виділяє мільярди зі свого бюджету на легалізацію сьогоднішнього статусу Криму, але марно

«Крим під санкціями і не визнаний жодною цивілізованою державою як російський, і цим усе сказано. Росія виділяє мільярди зі свого бюджету на легалізацію сьогоднішнього статусу Криму, але марно. Ці гроші, на мій погляд, банально розкрадають чиновники і проплачені закордонні делегації. Останні солодко п'ють і гуляють за російські гроші, дають правильні й потрібні для промивання мізків електорату Кремля інтерв'ю. Але нічого спільного з офіційним представництвом країн, звідки вони прибули, не мають! Серед досягнень «дипломатичного відомства» Криму одні смішні анонси й видана книга ‒ все це за шість років існування! А ось скільки це відомство витратило народних коштів за ці ж шість років ‒ преса мовчить», ‒ поділився своєю думкою з Крим.Реалії активіст.

Кримськотатарський активіст Різа Асанов, який переїхав з Криму до Бельгії, стверджує, що російська «народна дипломатія» не має шансів на успіх в Європі.

Жоден європейський політик, який поважає себе, навіть на рівні малого регіону, не піде на контакт із Росією

«В Європі, як і будь-якій країні, є перспективні політики, є провідні політики, а є діячі, які хочуть бути політиками, але вони нікому не потрібні. Я знаю таких. Саме люди такого типу йдуть на контакт із посольством Росії за невелику винагороду, виконують роль прихильників «русского міра». У нинішній ситуації, коли ЄС і США готують дуже серйозний пакет санкцій проти російського керівництва, МЗС Росії треба показати своїм громадянам, що не вся Європа озброїлася проти путінського режиму. Жоден європейський політик, який поважає себе, навіть на рівні малого регіону, не піде на контакт із Росією. Москва зараз стала нерукопожатною.

Як член партії N-VA (Новий фламандський альянс, політична партія в Бельгії ‒ КР) я буваю на партійних зборах, де про нинішню Росію говорять як про щось страшне й зле. Путін не розуміє, що його вже давно порівнюють з Кім Чен Ином, а путінський режим ‒ з північнокорейським режимом. Упевнений, що геополітичну долю Криму в Європі обговорюватимуть з Меджлісом кримськотатарського народу та урядом України», ‒ повідомив активіст.

Кримська журналістка Анастасія Магазова, яка переїхала жити та працювати до Німеччини, у коментарі Крим.Реалії розповіла, що всі делегації «народних дипломатів», які приїжджають до Криму, порушують міжнародне право.

Всі такі візити до Криму мають лише приватний характер і здійснюються лише шляхом порушення міжнародних законів

«На мій погляд, таким чином російська влада в Криму намагається всілякими способами легітимізувати свою присутність на півострові. Насправді так звані «європейські делегації» не мають нічого спільного із заведеними в цивілізованому світі форматами офіційних міжнародних візитів. Як правило, всі такі візити до Криму мають лише приватний характер і здійснюються лише шляхом порушення міжнародних законів (особливо щодо офіційного порядку перетину адміністративного кордону з півостровом). Учасники таких делегацій не мають офіційного статусу представників своїх держав чи політичних партій. Як це було, наприклад, з німецькими громадянами, які виступали нібито міжнародними спостерігачами за проведенням незаконних виборів у Криму президента Росії у 2018 році.

Привертаючи увагу громадськості до таких візитів або проведення псевдоміжнародних заходів, російська влада переслідує лише одну мету ‒ створити ілюзію «визнання російського Криму» європейськими країнами, щоб вкотре переконати жителів півострова, що події весни 2014 року мали правовий характер», ‒ зазначила журналістка.

Торік влітку спікер російського парламенту Криму Володимир Константинов висловив розчарування результатами «народної дипломатії», яка ведеться делегаціями.

«Як простим людям їм все тут сподобалося. Але офіційна політика їхніх країн кроїться за іншими лекалами. Хочуть приїхати? Будь ласка! Але це нічого не змінить», ‒ сказав Константинов.

Кримський Центр журналістських розслідувань підбив підсумки розслідування про російські інструменти легалізації анексії Криму. За інформацією журналістів, так звані агенти Кремля, які просувають російський наратив про це, виявляють свою активність майже у двох десятках країн світу.

Дослідження показує, що діяльність «Міжнародної асоціації друзів Криму», яка була створена у 2017 році, зводиться до спроб розгорнути в західних країнах дискусію про визнання «російського статусу» Криму та скасування санкцій. Журналісти стверджують, що все це фінансується за кошти російського бюджету: тільки виходячи з відкритих відомостей, на таку «народну дипломатію» російська влада витратила щонайменше 200 мільйонів рублів.

У матеріалі використовується термінологія, вживана на анексованому Росією півострові

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