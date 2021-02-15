Прісної води під Азовським морем недостатньо, щоб забезпечити Крим – вчені

Прісної води під Азовським морем недостатньо, щоб забезпечити нею окупований Росією Крим, вважають вчені.

«Імовірність того, що там будуть якісь підземні води в кількості, якої буде достатньо для водопостачання, різко йде до нуля. І про це говорять не тільки наші фахівці, а й фахівці з-за «поребрика», – сказав Крим.Реалії (проєкт Радіо Свобода) вчений секретар Інституту геологічних наук НАН України Руслан Гаврилюк.

Його слова підтверджує інший учений – заступник директора Морського гідрофізичного інституту Російської академії наук (РАН) Антон Георга-Копулос. Він зазначив, що точних досліджень про запаси прісної води під Азовським морем немає.

«Так, щоб сказати, що існує величезне джерело прісної води, яку ми могли б зараз використовувати, не замислюючись про якісь наслідки, ми, на жаль, цього сказати не можемо. Таких даних у нас немає», – вважає Копулос.

Доктор геологічних наук Микола Огняник досліджував підземні води Криму за радянських часів. Згадує, що в Азовському морі, у п’яти кілометрах від берега, геологи знаходили два джерела прісної води. Але запаси були незначні – вистачило б лише на кілька людей.

«Можливо, в окремому випадку десь якійсь родині вистачило б. Але навіть для маленького міста такого постачання водою у світі, наскільки мені відомо, немає», – пояснює він.

У той же час завідувач кафедри гідрогеології «Інституту геології» КНУ імені Тараса Шевченка Олексій Кошляков зазначає, що теоретично така вода під Азовом може бути.

«Існує так звана субмарини розвантаження підземних вод. Води підземних водоносних горизонтів розвантажуються в море», – пояснює вчений.

Інакше кажучи, підземні води з материкової України і Криму впадають в Азовське море, просочуються і накопичуються в гірській породі і піску під морським дном. Звідти прісну воду можна добувати бурінням, наприклад, як нафту.

У 2020 році президент Росії Володимир Путін заявив, що запаси прісної води є в прилеглих до Криму акваторіях, під Азовським морем. Після цього підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов повідомляв, що фахівці приступили до роботи по обґрунтуванню можливості видобутку прісної води під Азовським морем.

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в 2014 році постачання води на півострів припинили.



Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ природного стоку та підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.