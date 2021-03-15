Президент Литви виступить у Верховній Раді – Разумков

Президента Литви Гітанас Науседа виступить у Верховній Раді 18 березня, повідомив голова парламенту Дмитро Разумков.

«У четвер в Україні буде президент Литовської Республіки. Було звернення до Верховної Ради з пропозицією виступу пана Науседи в стінах парламенту. Я поговорив попередньо з представниками всіх депутатських фракцій і груп, така ініціатива підтримується, я думаю, ми зможемо організувати цей процес», – сказав Разумков.

Литва послідовно підтримує територіальну цілісність України та санкції проти Росії. Станом на 2019 рік держава залишалася найбільшим торговельним партнером України серед країн Балтійського регіону. Станом на 1 січня 2020 року обсяг торгівлі товарами становив 1,556 мільярда доларів.