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28 лютого 2021, Київ 14:07
Новини | Політика

«Не бачу потреби змінювати нашу політику» – голова МЗС Литви про військову допомогу Україні

Водночас міністр відмовився повідомити, чи є якісь конкретні плани на найближчий час

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що не бачить потреби змінювати політику своєї країни в питанні надання військової допомоги Україні.

«Не бачу потреби якось змінювати нашу політику в цьому напрямку», – сказав він в інтерв’ю Радіо Свобода, відповідаючи на запитання про те, чи Вільнюс планує продовжувати надавати військову допомогу Україні.

Водночас міністр відмовився повідомити, чи є якісь конкретні плани на найближчий час.

Литва – одна з тих країн, які надавали Україні військову допомогу від початку російської агресії на початку 2014 року, зокрема – летальну зброю.

Литва також підтримує прагнення України вступити у НАТО. Нещодавно міністр оборони країни Арвідас Анушаускас заявив: «Якщо Україна досягне успіху, то ми досягнемо успіху, тому ми будемо продовжувати активно підтримувати прагнення України стати членом НАТО».

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