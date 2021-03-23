Урядова криза в Словаччині через «Спутнік V»: уже й президентка закликала прем’єра до відставки

У Словаччині далі розгортається урядова криза, що спалахнула кілька тижнів тому внаслідок таємної закупівлі головою уряду російської вакцини проти COVID-19 «Спутнік V», яка не дозволена до використання в Європейському союзі. До вимог про відставку прем’єр-міністра Іґора Матовича, які давно висувають і опозиційні партії, і дві партії урядової коаліції з чотирьох, уперше публічно приєдналася президентка країни Зузана Чапутова.

Після того, як із уряду почали виходити все нові міністри, Чапутова виступила з заявою, в якій назвала відставку Матовича «неминучою» задля того, щоб коаліційні партії могли укласти угоду про реконструкцію уряду.

За її словами, в розмові сам на сам вона вимагала від нього відставки ще тиждень тому.

«Урядова криза дедалі поглиблюється. Сьогодні я прийняла вже четверту відставку члена уряду, і вихід із уряду анонсували ще двоє. При цьому відходять не тільки міністри, які відповідальні за кризовий стан, але поступово відходять найкраще оцінювані міністри, на яких тримається робота уряду», – сказала вона.

Прем’єр Матович, який очолює найбільшу коаліційну партію «Звичайні люди і незалежні особистості» (OĽaNO) досі відмовлявся йти в відставку, висуваючи для цього умови до коаліційних партнерів. Зокрема, він вимагав відставки віцепрем’єра і міністра економіки Ріхарда Суліка – він очолює одну з менших коаліційних партій «Свобода і солідарність» (SaS) і різко критикує голову уряду. Сулік подав заяву про відставку раніше 23 березня.

Також цього дня подала в відставку міністерка юстиції, попередніми днями – міністри охорони здоров’я (він належить до прем’єрової партії і разом із ним організовував таємну закупівлю російської вакцини – його відставки, як і відставки самого прем’єра, вимагали інші коаліційні партії) і міністр соціальних питань і в справах сім’ї.

На 25 березня призначили свою відставку міністри закордонних справ і освіти (обидва з партії SaS). Ця партія заявляла, що останнім днем для Матовича, щоб він пішов у відставку, є 24 березня, інакше вона погрожує вийти з коаліції.

За словацьким законодавством, відставка прем’єр-міністра означає відставку всього уряду. Але, якщо в чинному складі парламенту вдасться домовитися про новий коаліційний уряд, позачергові вибори парламенту не обов’язкові. Якщо ж нову коаліцію не укладуть, вибори неминучі.

Кризу в Словаччині спричинила закупівля з Росії вакцини проти COVID-19 «Спутнік V», попри те, що вона не схвалена до застосування в Європейському союзі. Цю закупівлю прем’єр і голова МОЗ організували таємно навіть від інших партій коаліції, витративши на неї бюджетні кошти. Коли коаліційних партнерів поставили перед фактом прибуття літаків із російськими вакцинами до Словаччини, вони виступили з різкою критикою такого кроку.

Проти використання несхваленої російської вакцини виступила й президентка Чапутова.

Рішення про таємну закупівлю вакцини в Росії викликало й дипломатичний скандал, коли Матович, бажаючи пожартувати, сказав, нібито пообіцяв Росії в обмін на вакцину Закарпатську область України, територія якої в 1919–1939 роках перебувала у складі тодішньої Чехословаччини. Після критики з Києва голова МЗС Словаччини, а потім і сам прем’єр вибачилися за ці слова.

Уже доставлена в Словаччину російська вакцина наразі перебуває на складах. Її нині досліджує словацький Державний інститут контролю медпрепаратів; днями завершилися її випробування на мишах і морських свинках, які не виявили негативних наслідків.

Вакцину «Спутнік V» у Євросоюзі використовують наразі без схвалення ЄС тільки в Угорщині. Але й там частка щеплень нею становить лише лічені відсотки від загального числа вакцинацій.

У Європі не мають політичних застережень щодо російської вакцини і довіряють опублікованим висновкам про її ефективність. Європейське агентство медпрепаратів від початку місяця здійснює так званий поточний перегляд щодо цієї вакцини на підставі даних, що надходять із різних джерел. Тим часом не відомо, коли її дослідження може бути завершене.

У низці країн Європейського союзу заявляли, що були б ладні використовувати російську вакцину в разі схвалення. При цьому кілька країн висловлювали бажання не купувати її в Росії, а виробляти її самостійно, щоб бути впевненими в якості і в дотриманні виробничого процесу.