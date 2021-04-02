Коронавірус: реанімація обласної лікарні в Дніпрі переповнена пацієнтами

Реанімація обласної лікарні імені Мечникова в Дніпрі переповнена пацієнтами з COVID-19: наразі в цьому відділенні, яке спершу було розраховане на шість ліжок, лікують 20 пацієнтів із коронавірусною інфекцією. Про це повідомив на брифінгу медичний директор закладу Сергій Риженко.

Загалом у лікарні наразі перебувають 125 пацієнтів із COVID-19.

«Такого доправлення важких хворих, як було цього тижня, ми ще не бачили», – сказав Сергій Риженко.

Він розповів, що цього тижня до лікарні, зокрема, доправили сімох вагітних жінок із коронавірусною хворобою: ураження легень – від 60% до 90%. За допомогою кесаревого розтину вони народили. Немовлята здорові, сказав лікар. Водночас троє з породіль – у критичному стані.

«Одна дитина вже вдома. Але стан мамочок бажає кращого», – зазначив Сергій Риженко.

За останню добу, 1 квітня, на Дніпропетровщині виявили майже 1120 випадків COVID-19. 36 людей померли.

Загалом за час пандемії в області лабораторно підтвердили понад 93 тисячі випадків інфекції, 76 тисяч людей одужали, майже 2,5 тисячі померли.

В Україні за останню добу, за даними МОЗ, вперше виявили майже 20 тисяч нових хворих на COVID-19.