У МОЗ повідомили, які штами коронавірусу виявили в Україні

На всій території України панує «британський» штам коронавірусу, але був виявлений також і «південноафриканський» штам, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Він («британський» штам – ред.) зафіксований на всій території України. Також під час останніх досліджень, які проводилися за кордоном (ми відправляємо відповідні зразки), було виявлено на території України і «південноафриканський» штам коронавірусу. Відмінність цього штаму в тому, що він більш агресивний, має зменшений до 1-3 днів інкубаційний період, він більш заразний, заражається утричі більше людей, ніж від попередніх штамів цього віруса, він вражає більш молоде населення», – сказав міністр.

У зв’язку з цим він закликав не нехтувати правилами карантинних обмежень: користуватися маскою, антисептиком, уникати масових скупчень людей.

За останню добу в Україні вперше виявили майже 20 тисяч нових випадків COVID-19.