У ВООЗ назвали кампанію з вакцинації від COVID-19 у Європі «неприпустимо повільною»

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявляє, що вакцинація від COVID-19 у Європі здійснюється «неприпустимо повільно», і попереджає, що ситуація на континенті зараз викликає більше занепокоєння, аніж було кілька місяців тому.

«Впровадження вакцин відбувається неприпустимо повільно» і продовжує розширення пандемії в європейському регіоні, – заявив 1 квітня директор європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге.

Процес вакцинації треба прискорити за рахунок «нарощування виробництва, зменшення перешкод для введення вакцин і використання всіх наявних препаратів», – додав Клюге.

За його словами, лише 10 відсотків з майже 900 мільйонів людей у Європейському регіоні, який включає понад 50 країн, отримали одноразову дозу вакцини, 4 відсотки отримали повний курс.

Оскільки тільки 16% населення ЄС вакциновані від COVID-19, менше, ніж у Великобританії і США, а кількість інфікованих зростає, блок на міжнародному рівні критикують за темпи вакцинації.

За даними ВООЗ, минулого тижня спостерігалося зростання кількості випадків COVID-19 в більшості країн, переважно європейського регіону, – з-поміж 1,6 мільйона нових випадків було майже 24 тисячі смертей. Загальна кількість смертей наближається до мільйона, а загальна кількість хворих перевищує 45 мільйонів.

В ООН попереджають, що новий сплеск захворюваності може виникнути у релігійні свята Песах, Великдень і Рамадан.