У Закарпатській області дозволили відновити роботу громадського транспорту – ОДА

Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій у Закарпатській області ухвалила рішення відновити роботу громадського транспорту на території області з 6 квітня, повідомила обласна державна адміністрація.

У рішенні йдеться:

дозволити здійснення на території області регулярних і нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, у міському, приміському, міжміському та внутрішньообласному сполученні, в кількості не більшій, ніж кількість місць для сидіння, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу, визначена в реєстраційних документах на такий транспортний засіб;

надати місцевим комісіям можливість ухвалення рішень щодо посилення протиепідемічних заходів на місцях… з урахуванням епідемічної ситуації.

«Ми маємо втримати та покращити результати, яких досягли за період перебування регіону у «червоній» зоні. Це можливо зробити тільки завдяки свідомій дисципліні всіх людей. А дисципліна не буває без контролю, тому потрібно докласти максимум зусиль, аби розірвати ланцюг зараження COVID-19 та знизити навантаження на медичну систему», – сказав Анатолій Полосков, голова облдержадміністрації.

Очільник області доручив працівникам поліції у Закарпатській області забезпечити здійснення постійного посиленого контролю за дотриманням встановлених протиепідемічних обмежень під час здійснення пасажирських перевезень на транспорті.

Закарпатська область, за даними МОЗ, входить до «червоної» зони епідемічної небезпеки.

За даними «Укрзалізниці», Закарпаття – одна з чотирьох областей, куди до 6 квітня включно обмежений продаж квитків, а також висадка і посадка пасажирів.