Із 5 квітня в Києві громадський транспорт працює лише за перепустками. Маршрутки теж. Але не всі працівники критичної інфраструктури змогли їх отримати. Багато хто пересів на власні авто, і це спричинило затори по всьому місту. Ціни на таксі зросли у кілька разів. А тролейбуси і автобуси курсують Києвом майже порожні. ​