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05 квітня 2021, Київ 19:22
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Таксі за 500 гривень і порожні тролейбуси. Як кияни добиралися до роботи в перший день локдауну? (відео)

Таксі за 500 гривень і порожні тролейбуси. Як кияни добиралися до роботи в перший день локдауну? (відео)
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Таксі за 500 гривень і порожні тролейбуси. Як кияни добиралися до роботи в перший день локдауну? (відео)

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Київ посилив карантинні заходи через збільшення хворих на COVID-19. Як кияни добиралися до роботи в перший день локдауну? Про це у відео Радіо Свобода.

Із 5 квітня в Києві громадський транспорт працює лише за перепустками. Маршрутки теж. Але не всі працівники критичної інфраструктури змогли їх отримати. Багато хто пересів на власні авто, і це спричинило затори по всьому місту. Ціни на таксі зросли у кілька разів. А тролейбуси і автобуси курсують Києвом майже порожні. ​

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