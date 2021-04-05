Із 5 квітня в Києві громадський транспорт працює лише за перепустками. Маршрутки теж. Але не всі працівники критичної інфраструктури змогли їх отримати. Багато хто пересів на власні авто, і це спричинило затори по всьому місту. Ціни на таксі зросли у кілька разів. А тролейбуси і автобуси курсують Києвом майже порожні.
Таксі за 500 гривень і порожні тролейбуси. Як кияни добиралися до роботи в перший день локдауну? (відео)
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Віталій Портников
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