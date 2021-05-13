Київський метрополітен і Київпастранс закликали підняти тарифи на проїзд. У КМДА відповіли

Комунальні підприємства «Київський метрополітен» і «Київпастранс» заявили, що потребують підтримки влади через збитки, яких зазнали через пандемію, і запропонували або виділити їм кошти з бюджету, або переглянути тарифи на проїзд.

В оприлюднених 13 травня заявах підприємства заявили, що обґрунтована ціна поїздки у метро становить 21 гривню, а в наземному транспорті – 25 гривень (автобуси, трамваї, тролейбуси) і 78 гривень – у міській електричці.

Зокрема, у метрополітені наголосили на значному падінні пасажиропотоку від початку пандемії (зі 495 мільйонів 339 тисяч пасажирів у 2019 році до 279 мільйонів 484 тисяч пасажирів у 2020 році, а за останні чотири місяці – до 85 мільйонів 163 тисяч пасажирів).

«Така ситуація створила високу соціальну напругу на підприємстві через ризик затримки чи невиплати заробітної плати», – йдеться в заяві.

У КП додали, що отримали інформацію про переведення адміністративного персоналу на 4-денний робочий тиждень. Це рішення торкнеться близько 3000 працівників, які будуть недоотримувати п’яту частину своєї зарплати, заявили у підприємстві.

У метрополітені кажуть, що для забезпечення роботи потребують щонайменше 1 мільярд 514 мільйонів гривень, а збитки підприємства на поточний рік оцінюють у майже 3,421 мільярда гривень.

У разі ненадання підтримки, кажуть у метрополітені, «відсутність коштів для оплати постачальникам (зокрема за енергоносії) загрожує відключенням і штрафними санкціями. Це може призвести до суттєвого скорочення парності руху поїздів й, у свою чергу, навіть до погіршення епідеміологічної ситуації».

Зі свого боку, «Київпастранс» заявив, що в умовах чинних тарифів підприємству для безперебійної роботи необхідна дотація в розмірі 2,477 мільярда гривень у 2021 році.

«Несвоєчасне вирішення питання пошуку джерел фінансування, які відповідали б потребам підприємства, може призвести до необхідності суттєвого скорочення випуску рухомого складу на маршрути, скорочення режиму роботи громадського транспорту, а також до припинення розвитку об’єктів транспортної інфраструктури. Зазначені вимушені заходи можуть призвести до соціального вибуху як у 10-тисячному колективі нашого підприємства, так і міста в цілому», – наголосили у «Київпастрансі».

Біля будівлі Київської міської ради 13 травня пройшла акція протесту профспілок транспортників, з вимогою до депутатів ухвалити рішення про підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті до економічно обґрунтованого рівня.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник у відповідь на це нагадав процедуру встановлення тарифу на перевезення у громадському комунальному транспорті.

«Комунальні підприємства-перевізники готують та надають економічне обґрунтування тарифу на перевезення у комунальному транспорті. Тобто, по суті – пояснення, чому саме необхідно змінити вартість перевезень. Після цього Департамент транспортної інфраструктури вивчає обґрунтування, готує відповідний пакет документів щодо зміни вартості перевезень в громадському комунальному транспорті. Наступний етап – фахівці Департаменту економіки та інвестицій розглядають економічне обґрунтування тарифу та здійснюють відповідні розрахунки — яким має бути тариф», – написав Поворозник у фейсбуці.

За його словами, зміна тарифу відбувається після підготовки відповідного розпорядження, якому передує громадське обговорення проєкту цього розпорядження, та реєстрації у Міністерстві юстиції України.

«Наголошую, що рішення про остаточну вартість проїзду ухвалюється розпорядженням КМДА після проходження відповідних процедур та розрахунків», – додав він.

Востаннє тарифи на проїзд у громадському транспорті Києва зростали влітку 2018 року – до восьми гривень за поїздку.