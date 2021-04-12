Київський метрополітен підрахує недоотримані доходи після завершення локдауну

Київський метрополітен планує після завершення посилених карантинних обмежень провести аналіз фінансової роботи, тобто обрахувати недоотримані доходи. Про це перевізник повідомив у відповідь на запит Радіо Свобода.

Пасажиропотік у період локдауну суттєво скоротився через карантинні обмеження, запроваджені для транспорту.

«5 квітня 2021 року метрополітеном скористалися 151 тисяча пасажирів, 6 квітня 2021 року – 210 тисяч пасажирів. Зазначимо, що у 2019 році середньодобовий пасажиропотік становив близько півтора мільйона, а у 2020 році – один мільйон», – повідомляє метрополітен.

Київський метрополітен – підприємство критичної інфраструктури, тому працює у штатному режимі. Водночас працівники підземки паралельно з обслуговуванням пасажирів здійснюють ремонтні ремонти, йдеться у відповіді.

«За період посилення карантинних обмежень проведено заміну старих турнікетів на нові на одному з вестибюлів станції «Позняки». Такі ж роботи заплановані по станції «Видубичі», – йдеться у відповіді на запит.

У Київському метрополітені раніше заявляли, що за минулорічний локдаун недоотримали доходів на 621 мільйон гривень.

До 16 квітня проїзд у громадському транспорті, в тому числі метро, Києва, здійснюється винятково за спецперепустками.

14 квітня комісія ухвалить рішення про подальші кроки щодо карантину в Києві, заявив мер столиці Віталій Кличко.