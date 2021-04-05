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05 квітня 2021, Київ 14:45
Новини | Політика

ОП закликав владу Києва забезпечити вулиці міста достатньою кількістю громадського транспорту

Через обмежений доступ до громадського транспорту 5 квітня в Києві спостерігають значні затори

Офіс президента закликав владу Києва забезпечити вулиці міста достатньою кількістю громадського транспорту.

В ОП заявили, що без спецперепусток на користування громадським транспортом залишилася частина медичних працівників.

«Наголошуємо, що влада Києва має терміново виправити ситуацію, що склалася, забезпечивши мешканців міста згідно зі встановленим порядком спецперепустками для користування громадським транспортом. Має бути забезпечена й достатня кількість одиниць транспорту на маршрутах для перевезення», – розповіли в Офісі президента.

В установі закликали представників міської влади довести до відома керівників підприємств та організацій, які можуть бути переведені на дистанційний режим роботи, про необхідність забезпечити такий режим для своїх працівників.

Відсьогодні Київ посилює карантинні заходи через збільшення хворих на COVID-19, зокрема, закриваються дитячі садки, школи, а громадський транспорт, в тому числі і метро, працюватиме тільки за спецперепустками. Обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня.

Через обмежений доступ до громадського транспорту 5 квітня в місті спостерігають значні затори.

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