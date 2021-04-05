Локдаун по-київськи: влада видала майже пів мільйона спецперепусток для проїзду

Департамент транспортної інфраструктури КМДА видав 437 тисяч спеціальних перепусток для користування громадським транспортом, повідомила у понеділок пресслужба столичної адміністрації.

За даними КМДА, загалом надрукували 500 тисяч перепусток.

«Через велику кількість заявок ми у терміновому порядку додруковували додатково 100 тисяч спецперепусток. На сьогодні мають видати ще 63 тисячі перепусток. Для того щоб усі, кому потрібні спецперепустки, могли їх отримати, працівники відповідальних структурних підрозділів КМДА та районних держадміністрацій працювали в обидва вихідні. Усі, хто не отримав перепустки, доотримають їх у понеділок чи вівторок», – повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, першочергово спецперепустки отримали медичні працівники, рятувальники, працівники комунальної, транспортної та соціальної сфер, працівники торгівлі та військові.

«Сьогодні на маршрути столиці вийшли понад 1130 одиниць рухомого складу. Тобто увесь наземний комунальний громадський транспорт. Метрополітен також працює у звичному режимі, теж за спецперепустками, але з обмеженням на вхід. Такий захід необхідний для запобігання скупчення пасажирів у вестибюлях та на платформах станцій. Маршрутки в місті також працюють у режимі спецперевезень», – сказав Поворозник.

Раніше сьогодні у поліції Києва повідомили про посилення заходів через карантинні обмеження. Правоохоронці, зокрема, перевіряють наявність спеціальних перепусток у пасажирів, які заходять на зупинках у громадський транспорт та метрополітен. Крім того, посилені мобільні групи правоохоронців контролюють, аби транспорт не був переповнений.

Відсьогодні Київ посилює карантинні заходи через збільшення хворих на COVID-19, зокрема, закриваються дитячі садки, школи, а громадський транспорт, в тому числі і метро, працюватиме тільки за спецперепустками. Обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня.