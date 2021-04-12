Кличко: 14 квітня комісія ухвалить рішення про подальші кроки щодо карантину в Києві

14 квітня комісія ухвалить рішення про подальші кроки щодо карантину в Києві, заявив мер столиці Віталій Кличко.

«Обмеження «червоної зони» в столиці були оголошені до 16 квітня. Ми говоримо про те, що міська влада буде виходити винятково з епідеміологічної ситуації. У середу, 14 квітня, відбудеться засідання комісії з надзвичайних ситуацій міста, де ухвалять рішення про подальші кроки щодо карантинних обмежень у Києві», – сказав Кличко.

Він наполягає на запровадженні обмежень на пересування між регіонами країни.

«В умовах постійної міграції населення регіонами країни, недотримання правил в умовах відсутності масової вакцинації... Оптимістичного сценарію, як би ми на нього не сподівалися, на жаль, не буде», – вважає Кличко.

9 квітня мер Києва закликав уряд запровадити загальнонаціональний локдаун. Прем’єр Денис Шмигаль у відповідь заявив, що адаптивний карантин працює і запроваджувати тотальний локдаун по всій країні наразі немає потреби.

Він зазначив, що уряд завжди дослухається до порад і закликів представників місцевої влади, «якщо її мета – не політичний піар».

Шмигаль попередив Кличка, що може звернутися до президента з пропозицією про призначення нового очільника КМДА.