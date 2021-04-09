Мер Києва Віталій Кличко закликав уряд запровадити загальнонаціональний локдаун. Про це він сказав під час брифінгу 9 квітня.

«Я звертаюсь до уряду негайно та невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну. Справжнього локдауну. Пересування між регіонами України має бути обмежено», – заявив він.



Мер наголосив, що українці не дотримуються карантинних правил і відбувається безконтрольне розповсюдження вірусу.



За словами Кличка, протягом минулої доби у Києві виявили 1864 хворих на COVID-19, померли 48.