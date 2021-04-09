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09 квітня 2021, Київ 13:22
Новини | Коронавірус

Кличко закликав уряд запровадити загальнонаціональний локдаун

Мер наголосив, що українці не дотримуються карантинних правил і відбувається безконтрольне розповсюдження вірусу

Мер Києва Віталій Кличко закликав уряд запровадити загальнонаціональний локдаун. Про це він сказав під час брифінгу 9 квітня.

«Я звертаюсь до уряду негайно та невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну. Справжнього локдауну. Пересування між регіонами України має бути обмежено», – заявив він.


Мер наголосив, що українці не дотримуються карантинних правил і відбувається безконтрольне розповсюдження вірусу.

За словами Кличка, протягом минулої доби у Києві виявили 1864 хворих на COVID-19, померли 48.

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