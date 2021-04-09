В Україні другий день поспіль фіксують майже 20 тисяч нових випадків COVID-19

Минулої доби, 8 квітня, в Україні виявили 19 676 хворих на COVID-19, зокрема 751 дитина та 552 медпрацівники. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За минулу добу госпіталізували 4 936 хворих, одужав – 11 221, померли 419 пацієнтів.

За даними МОЗ, за добу тестували понад 119 тисяч людей.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу виявили у Києві (1 864), Дніпропетровській (1 665), Львівській (1 639), Київській (1 265) та Харківській (1 194) областях.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 1,82 мільйона людей, з них 36 381 людини померли.