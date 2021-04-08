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09 квітня 2021, Київ 01:07
Новини | Коронавірус

Коронавірус: Степанов прогнозує зростання числа хворих до 25-30 тисяч на добу протягом 10 днів

Водночас міністр повідомив, що в західних регіонах ситуація із захворюваністю поліпшується. Зокрема, за його словами, з «червоної» зони будуть виводити Івано-Франківську область

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов прогнозує зростання захворюваності на COVID-19 в Україні до 25-30 тисяч на добу протягом тижня – десяти днів.

«За нашими прогнозами, у нас дійсно дуже напружений період і зростання щодо кількості захворілих. Ми очікуємо ще протягом тижня, 10 днів – ми думаємо, що ми будемо ще зростати десь у рамках 25-30 тисяч, виходячи з того, як розвивається епідемія», – сказав міністр в ефірі телеканалу «1+1» ввечері 8 квітня.

Степанов пояснив зростання захворюваності, зокрема, впливом британського штаму коронавірусу.

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Львівщина входить до числа областей, де одна із найскладніших ситуацій із так званою «третьою хвилею» інфікування коронавірусною інфекцією

Водночас міністр повідомив, що в західних регіонах ситуація із захворюваністю поліпшується. Зокрема, за його словами, з «червоної» зони будуть виводити Івано-Франківську область.

«9 квітня ми виводимо Івано-Франківську область, яка першою отримала такий удар, з «червоного» рівня. Тобто вони зайшли по всіх показниках в «жовтий» рівень – і ми завтра точно виведемо. Місяць тому кількість заповнених ліжок із киснем там складала 82,5%. На сьогодні це – 38%. Дійсно, в Івано-Франківській області відбулося жорстке дотримання карантинних обмежень», – сказав Степанов.

За останню добу, за даними МОЗ, в Україні виявили майже 20 тисяч нових випадків COVID-19.

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