У Львові продовжили посилений карантин до 19 квітня

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій продовжила посилений карантин у Львові до 19 квітня.

Таке рішення пов’язане з великою кількістю хворих на COVID-19. Сьогодні на Львівщині підтверджено 1255 позитивних ПЛР-тестів, з них серед львів’ян – 553. У реанімації перебуває 245 людей, з них на апаратах ШВЛ – 68.

За останню добу в області госпіталізовано з діагнозом COVID-19 270 людей. На стаціонарному лікуванні перебуває понад 3400 хворих. За добу померли – 28 осіб інфікованих COVID.

У міських лікарнях є 30 відсотків вільних місць для пацієнтів. У квітні, як повідомив мер Львова Андрій Садовий, хочуть створити 2000 резервних ліжок для пацієнтів із коронавірусною інфекцією.

«У травні ми хочемо створити 3 тисячі таких ліжок. До 19 квітня діють всі ті обмеження, які маємо до сьогодні. Продовольчі магазини працюють, кафе і ресторани лише на винос. Ще жодного рішення про великодній ярмарок ми не ухвалювали. При нинішній ситуації це неможливо. Спаду захворюваності немає. Карантин дав свій ефект і ріст захворюваності сповільнився», – каже мер Андрій Садовий.

Якщо епідеміологічна ситуація у Львова у найближчі дні покращиться, то комісія може дозволити роботу літніх терас, непродовольчих ринків, відвідування початкової школи, але все залежатиме від рівня захворюваності.

На сьогодні у Львові та області розгортають додаткові ліжка у медичних закладах.