Минулої доби від коронавірусу щепили понад 14 тисяч людей – МОЗ

Упродовж минулої доби, 7 квітня, від коронавірусу щеплено 14 313 людей. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

«334 578 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 334 576 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи», – мовиться у повідомленні.

Минулої доби, 7 квітня, в Україні виявили 19 419 хворих на COVID-19. Госпіталізували 5 092 хворих, одужали – 10 032, померли 464 пацієнти.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 1,8 мільйона людей, з них 35 962 людини померли.