В Україні виявили майже 20 тисяч нових випадків COVID-19

Минулої доби, 7 квітня, в Україні виявили 19 419 хворих на COVID-19, зокрема 766 дітей та 480 медпрацівників. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За минулу добу госпіталізували 5 092 хворих, одужали – 10 032, померли 464 пацієнти.

За даними МОЗ, за добу тестували понад 128 тисяч людей.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу виявили у Києві (1 886), Одеській (1 236), Київській (1 427), Львівській (1 255), Хмельницькій (1 158) та Одеській (1 142) областях.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 1,8 мільйона людей, з них 35 962 людини померли.