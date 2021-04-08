Німецька земля Баварія підписала меморандум про намір отримати російську вакцину Sputnik V

Німецька земля Баварія підписала меморандум про взаєморозуміння щодо постачання 2,5 мільйона доз російської вакцини Sputnik V, щойно вона буде схвалена європейським регулятором.

Прем’єр Баварії Маркус Зедер заявив 7 квітня, що якщо вакцина буде схвалена Європейським агентством з лікарських засобів (EMA), земля отримає препарат через компанію, яка вироблятиме її в місті Іллертіссен. Виробництво в Іллертіссені може розпочатися цього року, заявив міністр охорони здоров’я Баварії Клаус Холечек.

EMA нині перевіряє Sputnik V і, як очікується, надішле експертів до Росії пізніше цього місяця. Росія схвалила Sputnik V для використання в серпні, хоча на той час медичні випробування не були завершені.