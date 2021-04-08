ЄСПЛ підтримав обов’язкову вакцинацію дітей у Чехії

Європейський суд із прав людини підтримав рішення влади Чехії, яка вимагає обов’язкової вакцинації дітей. У своєму рішенні суд, який базується в Страсбурзі, визнав, що в той час, як політика Чехії втручається у приватне життя, вона захищає громадське здоров’я.

Рішення винесла Велика палата суду за позовом групи чеських батьків, дітям яких відмовили у відвідуванні дитячого садка через відсутність щеплень. Текст опублікований на сайті суду.

Чеські заходи «можна розглядати як необхідні в демократичному суспільстві», зазначив ЄСПЛ у своєму першому рішенні про обов’язкову вакцинацію проти дитячих хвороб.

«Метою повинно бути те, щоб кожна дитина була захищена від серйозних захворювань за допомогою вакцинації або в силу стадного імунітету», – додав суд.

Рішення стосується скарг, поданих до пандемії COVID-19, але може набути актуальності, якщо питання про щеплення дітей проти COVID-19 стане предметом обговорення.

Згідно з чеськими правилами, батьки юридично зобов’язані вакцинувати своїх дітей проти низки дитячих захворювань, крім випадків, коли це неможливо за станом здоров’я.

Інші країни-члени ЄС вимагають обов’язкової вакцинації дітей.