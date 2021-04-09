Минулої доби від коронавірусу щеплено понад 18 тисяч людей – МОЗ

Упродовж минулої доби, 8 квітня, було вакциновано 18 569 людей. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Зокрема, другою дозою вчора було вакциновано трьох людей.

«Від початку вакцинальної кампанії щеплено 353 147 людини. Із них отримали 1 дозу – 353 141 особа, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 осіб отримали першу дозу закордоном)», – мовиться у повідомленні міністерства.

Минулої доби, 8 квітня, в Україні виявили 19 676 хворих на COVID-19, госпіталізували 4 936 хворих, одужав – 11 221, померли 419 пацієнтів.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 1,82 мільйона людей, з них 36 381 людини померли.